繼美聯工商舖（0459）容許員工自願申請放無薪假，其母公司美聯集團（1200）也傳出即日起會為前線營業員級推出「特別無薪假計劃」。商業機構閉分行，以及容許或強逼放無薪假，可說愈趨普遍，一來有助抗疫，二來生意收縮，也對員工需求減低，放無薪假也同時降低公司的營運成本。

其實，無論今次疫情何時消退，也會對往後的經濟做成深遠影響，包括多了人進行網購，二是進行更多的網上教育以及網上診症等，如消費者用過後滿意體驗，未來去實體店進行相關活動肯定減少，不利未來商舖或寫字樓加租。

就如代理，網上搵盤或網上睇樓將會更加盛行，就算將來樓巿回復元氣，對相關從業員的需求也會減少，其實外國不少代理也早己home working ，和大型網上代理平台掛勾，看來香港的地產行業，在今次疫情後也會出現一些結構性變化，回不了頭。

不少人都聽過美籍奧地利經濟學家約瑟夫·熊彼特（Joseph A. Schumpeter， 1883～1950年）的「創造性破壞」理論，今次疫情固極具破壞性，也可能是創造性的破壞！

陸振球

明報投資及地產版主編