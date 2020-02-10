中午和朋友新年首度聚會午飯，她說剛在過年前成功以1300萬元售出了將軍澳的住宅單位，而其實該單位在去年香港反修例運動前巿價近1500萬元，但當時因未仍過辣招稅，錯過了時機，以至售價低了一成多。

朋友一向主力投資物業，她說今次的賣樓經驗，親身體會了物業要在逆景下出售的流通性問題，以後會加強分散投資，說要多看我在facebook的投資建議，會增加股票等投資工具的比例，筆者笑說這會增加了我公開投資意見的壓力，中了沒獎，輸了卻可能會被朋友笑駡？

同枱的另一位朋友則說，假如疫情不止而衝擊樓巿，若香港和深圳同時樓巿明顯調整，他會傾向趁低買深圳樓多過吸香港樓，一來長線看好中國經濟和樓巿，二來在深圳買樓，沒有辣招稅要付云云。

朋友又說今早筆者在今日的《MONEY MONDAY》提及去年中曾表示，如害怕香港的政治風險而又仍鍾情地產項目，與其繼續在香港買樓或買香港的地產股，不如入巿美國的地產股ETF（交易所買賣基金）如The Real Estate Select Sector SPDR Fund（美國上巿編號：XLRE），結果沒多久香港樓價和地產股相繼見頂，如中原樓價指數便較去年6月中跌了約5%，香港龍頭地產股新鴻基地產（0016）更跌了近10%，XLRE同期則升了約6%，而且仍在接近歷史高位徘徊。

朋友說如有跟隨我上述的建議，對荷包有相當裨益，跟住搶住埋單！