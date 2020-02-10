武漢肺炎疫情持續蔓延，二手再錄減價成交個案；東涌屋苑藍天海岸2月份暫錄2宗成交，新近有3房戶實呎價錢跌穿1萬元，重返3年前水平。

利嘉閣高級經理劉景駿表示，藍天海岸5座低層C室，實用874方呎，屬3房套連儲物室間隔、望園景，新近以845萬元易手，實呎9,668元，成交價低市價約15%。劉續指，原業主2006年9月以325萬元買入，持貨逾13年，帳面賺520萬元或1.6倍。