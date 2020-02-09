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【縮沙離場】本月新累錄7撻訂 愛海頌兩房買家損手42萬

文章日期：2020年2月9日 15:07
新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情嚴峻，據本報統計，主要新盤2月份暫時累積錄約7宗撻訂，新近一宗為長實（1113）深水埗愛海頌，成交紀錄冊顯示，項目1座9樓實用面積497方呎B室，屬2房戶型，原於2月2日、即新春正月初九日以835.9萬元售出，但買家已取消交易，料遭沒收5%訂金涉約42萬元。
 
連同此個案，愛海頌去年10月開售至今累積錄得6宗撻訂。
 

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