武漢肺炎疫情肆虐下，影響二手成交量，各地產代理亦各出奇謀吸客，除了日前市傳的睇樓送口罩外，亦有代理擺街站作宣傳及以「筍盤」優惠價招徠，甚至採用網上睇樓的策略，讓準買家足不出戶亦可睇樓。

其中，將軍澳有代理擺街站吸客，並將將軍澳維景灣畔有單位以「抗疫價」780萬元放售作宣傳，叫價重回近一年前水平，而廣告更標榜「筍爆」、「一口價」及「即睇即簽」等字眼，使出渾身解數作推銷。

利嘉閣分行經理黃金欽表示，維景灣畔繼日前錄得有2房戶以低市價808萬元沽出後，新近亦有「筍盤」放售，單位位於2期7座極低層E室，實用面積498方呎(建築面積695方呎)，屬2房間隔，原業主最初去年7月叫價870萬元，放盤多時仍無人問津，至去年12月將叫價調整至880萬元，至上月中更將叫價減至跌穿800萬元大關，劈價90萬元或一成，新近以780萬元「抗疫價」放售，每呎叫價15663元，造價重返一年前水平。原業主於2009年8月以278萬元購入單位，若以上述叫價成功出售，帳面可獲利502萬元或1.8倍。

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