反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報178.58點，按周升0.56%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.17點，按周升0.24%。CCL(中小型單位)報178.48點，按周升0.36%。CCL(大型單位)報179.10點，按周升1.62%，升幅為38周最大，惟數字尚未反映武漢肺炎殺入香港後對樓市的影響，只反映春節前樓價短暫回穩。

未反映武漢肺炎對樓市影響

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新春後肺炎疫症有擴大跡象，樓市氣氛淡靜，對香港樓價的影響將於2020年2月下旬CCL才開始反映。原先預期新春後樓市可以順利進入季節性旺市，但現今疫情擴大，估計旺市將會推遲。

四區方面，本周兩區升兩區跌。新界西CCL Mass報163.92點，按周升0.19%，連升3周共1.54%。九龍CCL Mass報176.07點，按周升0.88%，連升2周共1.50%。港島CCL Mass報185.93點，按周跌0.10%，連升2周後回軟。新界東CCL Mass報187.20點，按周跌0.44%，連跌2周共1.54%。

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