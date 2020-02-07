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【武肺撻訂潮?】逸璟．龍灣今年7宗撻大訂 一房買家損手50萬

文章日期：2020年2月7日 16:18
武漢肺炎疫症持續擴大，社會人心惶惶之際，內房中冶（1618）旗下青山公路青龍頭逸璟．龍灣，今年迄今累錄7宗撻大訂，成交紀錄冊顯示，項目最新撻大訂單位為2座12樓實用面積318方呎F室、屬一房戶，原於去年4月以502.5萬元售出，買家雖已簽署正式買賣合約，但本月6日取消交易撻大訂，料遭發展商沒收10%訂金涉逾50萬元。
 
逸璟．龍灣是近年撻大訂比率較高的一手新盤；項目自2018年底推出市場發售至今，累沽約80伙，惟同期亦累積錄得12宗撻大訂，佔售出單位比例約15%，比例甚高。

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