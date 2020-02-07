受反修例風波及近期武漢肺炎影響下，地產代理監管局日前公布最新數據顯示，截至上月31日，地產代理公司數目為6,992間，按月減少84間，並由3個月前的7112間，連跌3個月，累積減少120間，跌幅為1.7%。 利嘉閣地產總裁廖偉強表示，鑑於武漢肺炎疫情持續，樓市成交量持續減少，對地產代理行業的生意帶來負面影響。因應疫情帶來的衝擊，經公司董事會通過後，決定未來旗下210間分行當租約到期需商討續約時，會要求業主減租，如減幅低於兩成，將不會續租有關分行，以減低營運成本。

減幅低於兩成不續租

此外，現階段其他租約仍未到期的分行，公司會去信相關業主爭取減租，共渡時艱。若然業主不接受減租要求，在這分行租約期滿後，公司將優先考慮不再續租該分行。廖偉強亦指，公司會按今年初訂下的目標，將目前分行數目減至190間，約佔整體數目一成，主要來自同區重叠之分行；而人手方面將會維持不變，現時公司員工數目為2,500人。另外，為了應對疫情發展，公司會投放更多資源強化互聯網及社交媒體的宣傳推廣，讓客戶能夠透過公司研發的「高清實景360」VR技術，在家中揀選心儀單位。

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