近日聽得最多對香港政府的批評，是澳門政府對應付武漢肺炎遠比香港決斷，至少梳打埠巿民較香港容易獲得口罩，以及封關遠較香港徹底。不過，澳門至今仍錄得10宗武肺個案，而其人口只有60多萬人，而香港則有21宗確診武肺個案(包括一宗死亡個案)，但香港就有700多萬人口，似乎澳門的確診感染率高過香港5倍，大家說奇怪不奇怪？

另外，大家常說新加坡做得好，可知其最新確診武肺有28宗，同樣高於香港的21宗，而其公民人口則有350萬，再加永久居民也只不過400萬左右(編按:2019年新加坡總人口應為570萬)，如以控制感染率計，香港其實做得好過星洲。

很多時，一些分析都愛將香港和澳門和新加坡等相比，然後得出結論，但就往往只單獨針對某個數據而非全面性分析，就如香港樓價遠遠高於澳門和新加坡，但批評者卻不提澳門和新加坡多年來大規模填海做地，而香港不論是填海、增加地積比，以至發展郊野公園的邊皮地區，都是如同犯了天條，這樣的比較公平嗎?

當然，批評者也可以說香港政府的數據不可信，甚至是做假的來回應！

陸振球

明報投資及地產版主編