武漢肺炎逆轉樓市氣氛，美聯集團主席黃建業預計，本港2月份一二手住宅成交量將按月急跌3成，當中新盤銷售量或跌至800伙，二手成交量錄約2,200宗，如疫情持續達三個月，即於4月或之前結束，料全年新盤銷售量將跌至約1.6萬伙，二手住宅註冊量則跌至約4萬宗，按年分別跌近15%及約3%。不過，他亦稱，因本港經濟及樓市基調較2003年穩健，料不會出現「SARS價」，估計上半年樓價只會下跌約5%，加上房屋新供應在未來極可能減少，料疫症結束後，購買力將釋放，樓價或「U型回升」。

黃建業指，年初因中美達成貿易協議，股市回升，按揭保險亦於近月獲放寬上限，令新盤銷售量達約1,170伙，較去年12月錄得的約500伙急升逾1.3倍，二手成交量亦由去年12月的約2,247宗，升至今年1月估計的3,100宗，按月升近4成。惟本月份受武漢肺炎影響，新盤在年初一至年初七(1月25日至1月31日)只售出約24伙，較去年大年初一至年初七的67伙，大跌64%；同期十大二手屋苑交投，亦由去年的19宗減少至今年的12宗，跌幅達37%。

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