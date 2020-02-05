會德豐（0020）再下一城，投得港鐵將軍澳日出康城12期的發展權，會德豐副主席梁志堅表示，預計項目提供約2000伙，大細單位兼備，因入標條款所限，未能透露項目的投資額。他透露，出價已因應目前武漢肺炎疫情肆虐所帶來的影響，而集團於該區有多個住宅發展，過去銷售成績亦理想，對該區發展具信心。

目前疫情持續擴散，問梁志堅今年的樓市表現，他坦言「沒有水晶球」，地產發展一直健康穩健，但估計大跌機會不高，樓價只窄幅上落。至於推盤部署，梁指，將按原定計劃推售新盤，短期內推售日出康城9C期項目，另今年內亦會推售藍田茜發道項目及山頂項目。

資料顯示，日出康城12期坐落於未來「THE LOHAS康城」商場上蓋，住宅項目最高可建樓面約96.11萬方呎，提供1217至2000個住宅單位，以可建單位上限計，為5年來區內涉單位數目最多的發展期數，但各單位平均面積則僅約480方呎，卻是日出康城各期中最細。項目補地價金額27.25億元，折合每呎補地價約2835元，而項目入場費為3.5億元，分紅比例則為最少15%。據業界估計，連同補地價金額等，項目估值43.25億至62億元，每方呎約4500至6500元。