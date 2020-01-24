日前本港出現首宗新型冠狀病毒肺炎死亡個案，而死者居住的紅磡黃埔花園踏入鼠年後，屋苑交投陷入冰封，連持有多項收租物業的已故收租王倫志炎旗下永倫集團，亦劈價放售黃埔花園持有的物業。

市場消息指，現時永倫集團於黃埔花園僅餘1伙，位於10期2座低層F室，實用面積910方呎，屬3房套連儲物室間隔，外望海景，原業主最初開價1800萬元放售，最新劈價200萬元或逾一成，至1600萬元放售，每呎叫價為17582元。上述單位由已故收租王倫志炎於1988年以114.8萬元買入，持貨至今32年，若以1600萬元沽出，帳面將賺1485.2萬元或近13倍。資料顯示，黃埔花園同類單位為10期2座中層F室，曾於去年9月以1818萬元沽出，即現時永倫集團持有位處較低層的單位叫價還要低12％。

與此同時，據市場消息，永倫集團同時減價放售2個位於藍田麗港城的單位，其中5座中層A室，實用面積748方呎，屬3房間隔，放售價由1020萬減至960萬元，減幅為6％；而38座低層H室，實用面積748方呎，同屬3房戶，放售價由1030萬元減至970萬元，減幅約6％。

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