雖然去年11月反修例事件嚴峻，但仍有部份藝人入市，其中由高銀集團負責銷售的何文田豪宅傲玟，一個實用1425方呎的2座16樓B室三房戶，當時以5045.2萬元售出、實呎3.54萬元。土地註冊處資料顯示，買家以陳家樂作登記，與英皇旗下藝人陳家樂同名。

雖然本報致電英皇娛樂藝人管理部總監霍汶希查詢，她表示「我都要問吓」，但若翻查土地註冊處及公司註冊處資料，該名買家陳家樂報住馬鞍山一單位，而藝人陳家樂亦居於馬鞍山多年，加上今次購入單位之陳家樂，亦為「卡路士工作室有限公司、CARLOS CHAN WORKSHOP LIMITED」之董事，藝人陳家樂英文名字正是Carlos。此外，在買賣文件上及公司註冊處的簽名，亦與藝人陳家樂的簽名字樣極為相似，故今次購入單位之買家，相信為藝人陳家樂本人。

現年34歲的陳家樂，2003年參與英皇新秀歌唱大賽並簽約英皇娛樂加入娛樂圈，到2016年於電影《幸運是我》與影后惠英紅合作，演技備受讚賞，但要數最「入屋」之作，則是2018年在電視劇《逆緣》中，飾演「冷凍人」鍾定國，為姜大衛及黎耀祥兩大老戲骨的父親及爺爺。而在今年的賀歲片《我的筍盤男友》則擔正男主角。