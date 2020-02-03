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【武漢肺炎】凱帆軒兩房減價一成後月租1.8萬 呎租41元

文章日期：2020年2月3日 16:07
武漢肺炎疫情嚴峻，多個屋苑均錄得減租成交。
 
香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站凱帆軒3座中低層G室，屬望海景2房戶，實用面積439方呎，業主以約2萬元放租個半月後吸引外區客洽詢，新近減價2000元或10%後，以1.8萬元租出，實呎租金41元；以業主2010年4月購入價375萬元計，現享租金回報率5.8厘。
 

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