武漢肺炎疫情嚴峻，多個屋苑均錄得減租成交。

香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站凱帆軒3座中低層G室，屬望海景2房戶，實用面積439方呎，業主以約2萬元放租個半月後吸引外區客洽詢，新近減價2000元或10%後，以1.8萬元租出，實呎租金41元；以業主2010年4月購入價375萬元計，現享租金回報率5.8厘。