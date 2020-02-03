Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【武漢肺炎】凱帆軒兩房減價一成後月租1.8萬 呎租41元
文章日期：2020年2月3日 16:07
Share
prev
next
武漢肺炎疫情嚴峻，多個屋苑均錄得減租成交。
香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站凱帆軒3座中低層G室，屬望海景2房戶，實用面積439方呎，業主以約2萬元放租個半月後吸引外區客洽詢，新近減價2000元或10%後，以1.8萬元租出，實呎租金41元；以業主2010年4月購入價375萬元計，現享租金回報率5.8厘。
相關新聞
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款