受武漢肺炎影響下，令十大屋苑周末交投持續低迷。中原地產統計，十大屋苑周末錄得3宗成交，宗數與上周農曆新年周末一樣。十大屋苑當中，7個零成交，3個屋苑包括鴨脷洲海怡半島、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，各錄得1宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年農曆新年適逢新型肺炎急速擴散，香港未能倖免，現時本港形勢較差，社會氣氛凝重，令原本預期於新年後出現的小陽春受阻，疫情下市民減少外出，睇樓活動大跌7、8成，故周末能錄3宗成交已算不俗表現。另外，人民銀行於明日開展1.2萬億元逆回購操作，此舉料對經濟及後市有穩定作用，倡議香港政府盡快推出救助經濟及民生措施，穩定民心及改善經濟。

另據美聯分行統計，本周末十大屋苑錄得約4宗成交，宗數與上周末相若，連續3周單位數。美聯住宅部行政總裁布少明表示，新型肺炎影響持續，春節後暫未有新盤推出應市，二手交投亦愈見淡靜，睇樓活動大幅下跌，導致成交回軟。但布強調，香港樓市基礎穩健，置業需求未見有減退跡像，近日更見有準買家出動尋覓筍盤，只是業主的減價幅度未如預期，令成交呈膠著的狀態。