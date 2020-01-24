差估價署公布去年12月私宅售價指數報378.5點，按月跌1.67%，跌幅為3個月以來最大之際，中原最新公布的中原城市領先指數CCL，4大整體指數齊升兩周，反映新春前部分用家搶先入市，二手交投增加，樓價於新春前短暫回穩，但並非轉勢向上。

事實上，是次數據主要反映今年1月6至12日的具體成交市況，並未反映武漢肺炎疫情近日急劇惡化的市況，相關數據將於2月中反映。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報177.58點，按周升0.28%；反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報179.74點，按周升0.28%；CCL(中小型單位)報177.84點，按周升0.26%；CCL(大型單位)報176.25點，按周升0.40%，連續5周企穩175點水平，走勢回穩。

四大分區方面，今周港、九市區樓價齊升。港島CCL Mass報186.12點，按周升0.88%，連升2周共2.31%；九龍CCL Mass報174.53點，按周升0.61%，樓價結束連續4周即約1個月於172點水平附近，有擺脫低位跡象。

另新界西CCL Mass報163.61點，按周升0.10%，連升2周共1.34%；新界東CCL Mass報188.03點，按周跌1.10%。