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【武漢肺炎】東環一房單位月租1.25萬 低市價一成
文章日期：2020年1月31日 15:03
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全城關注武漢肺炎疫情擴大，租務市場亦錄低市價成交。中原副分區營業經理王鎮宇表示，東涌東環新近錄得2B座高層6室租賃成交，屬實用面積411方呎、一房連書房間隔，以1.25萬元租出，實呎租金30.4元；相對同類型單位在農曆新年前月租1.35萬至1.4萬元，低約一成。業主於2018年10月以600萬元買入單位，租金回報率2.5厘。
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