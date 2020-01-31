差估署12月樓價指數再度回落，跌幅1.67%為3個月以來最大。萊坊執行董事林浩文表示，有關數字並未反映近日武漢肺炎的影響，早前預計農曆新年後會出現小陽春，但在疫情變壞的情況下，相信小陽春不會出現，部份新界地區的屋苑（如屯門，元朗及天水圍）之前的一陣升浪，在現今疫情下，這類物業有回吐壓力，直至疫情穩定或完結，而住宅成交量在未來1至2個月有機會下跌25至35%。

不過，他認為，除非疫情變成完全失控，否則樓市不會像2003年SARS般的大跌，因現時業主的「持貨能力」比當年好。在各項外圍及本地因素下，估計今年上半年樓市會比較波動，下半年會相對平穩，以全年計，估計住宅樓市會向下調整5至10%。

他又稱，雖然近日社會運動情況較平靜，但經濟數據顯示香港正步入衰退，加上疫情的影響下，可以說是雪上加霜，估計未來2至3個月可能出現「結業潮」及「裁員潮」，這會對香港樓市帶來負面影響，唯一利好因素是息口仍持續低水平，及在政府的新政策下，今年600至1000萬元的樓價的物業表現會較好。

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