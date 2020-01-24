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【全城抗疫】映灣園兩房減14萬 646萬沽出五年賺32%
文章日期：2020年1月29日 18:47
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農曆新年公眾假期過後，部份買家無懼武漢肺炎疫情擴大選擇入市。
中原高級分行經理陳偉業表示，東涌映灣園6座極高層F室，屬實用面積550方呎向山景2房戶，原業主最初開價660萬元，獲外區上車客議價後，於今天(年初五)斥資646萬元承接，即減14萬元或2%、折合實呎11745元。原業主2014年12月以490萬元買入單位，持貨逾5年，帳面獲利156萬元或32%。
映灣園1月份暫錄約21宗成交，而東涌區累計則共錄約48宗成交。
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