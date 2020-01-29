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【全城抗疫】會德豐煞停年初七傳媒團拜
文章日期：2020年1月29日 16:32
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會德豐地產主席梁志堅。資料圖片
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新型冠狀病毒持續蔓延各地(武漢肺炎)，發展商紛紛宣布取消傳媒新春團拜活動；會德豐
（0020）
原定本周5(正月初七)舉行的新春傳媒團拜，亦將取消。
事實上，新地
（0016）
、英皇國際
（0163）
今日較早時已宣布，取消原定明日(年初六)、及擬於2月6日(正月十三日)舉行的傳媒團拜活動。另嘉華
（0173）
，信置
（0083）
亦已煞停同類活動。
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