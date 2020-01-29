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【全城抗疫】中原 美聯取消下周新春傳媒團拜
文章日期：2020年1月29日 16:08
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新型冠狀病毒持續蔓延多個地區(武漢肺炎)，除發展商紛紛宣布取消傳媒新春團拜活動外，兩大龍頭地產代理行，亦宣布取消新春傳媒團拜。美聯表示，因應近期疫症情況，全城加強防疫，美聯集團原訂2月3日(下周一、正月初十)舉行之新春團拜將會取消。
同時，中原地產原定2月6日(下周四、正月十三日)的新春傳媒團拜亦會取消。
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