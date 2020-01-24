去年下半年起雖然出現反修例風波，至今仍未平息，但發展商賣樓未見太大影響。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，以去年全年一手私人住宅買賣登記計，售出最多一手單位的發展商為新鴻基地產（0016），全年達2,994伙及387.80億元，其次為信和置業（0083）及會德豐（0020），全年同樣售出2,125伙，分別總值261.54億元及257.94億元。

恒基地產（0012）則售出1,703伙及115.42億元，以及新世界（0017）售出935伙及112.19億元。若以項目銷售金額全年計，信置與市建局合作的觀塘凱匯一期錄105.98億元，868伙，為去年吸金最勁的單一新盤；其次為新地南昌站匯璽III錄100.77億元，875伙；而信置與市建局合作的凱匯二期則錄98.80億元，753伙；南豐將軍澳日出康城六期LP6有83.06億元，814伙。

去年全年一手私人住宅買賣合約登記錄20,685宗，總值2,251.19億元，按年升33.8%及下跌0.2%。去年新盤主要為上車盤，每宗金額較少，以致全年總金額跟2018年相若，但仍為歷史第三高，兼連續3年處於2,000億元附近。宗數則顯著上升，繼2004年26,885宗後再度升穿20,000宗水平，創15年新高。估計2020年一手新盤繼續主導市場，全年宗數可望上升至24,000宗，金額可錄2,800億元，有望齊創歷史新高。

一手本月暫錄239宗總值近30億

踏入2020年，截至1月15日，2020年1月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄239宗，總值29.9億元，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期全月約有700宗及75.0億元，將較上月的646宗及110.8億元，分別上升8.4%及下跌32.3%，估計宗數與上月相若，1月初天水圍大型新盤熱賣，預期可望於本月陸續登記，估計金額將自2016年3月的74.0億元之後，創近四年按月新低，主要由於銷售以低價上車新盤為主。

截至1月15日，登記宗數最高的新盤為啟德嘉峯匯，暫錄45宗，總值4.57億元。深水埗愛海頌錄21宗，排名第二位，總值1.86億元。元朗峻巒2B期PARK YOHO Napoli錄16宗，位列第三，總值1.47億元。

二手私宅料全月2200宗跌5%

二手私人住宅方面，截至1月15日，二手私宅買賣登記暫錄1,140宗，總值87.3億元，預測整月登記約2,200宗及170.0億元，將較上月的2,315宗及191.6億元，分別下跌5.0%及11.3%，估計數字將自2019年9月的1,970宗及154.8億元之後，創四個月新低，反映12月聖誕長假期是傳統樓市買賣淡季，二手成交減少，但仍維持逾二千宗水平。臨近新春，有買家搶先入市，二手交投明顯增加，預期2月份的登記可望回升。

美聯料白居二效應帶動2月註冊數字回升

另外，據美聯房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本月首16日二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄145宗，較上月同期170宗減少約14.7%。若按目前走勢推算，估計全月二手居屋註冊量將約260宗左右，屆時連跌兩個月，並創4個月新低(見圖)。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，本月註冊量主要反映上月市況。美聯房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指，隨著新一輪「白居二」於去年尾開始投入市場，加上踏入2020年樓市氣氛有所好轉，估計白居二效應帶動二手居屋交投回升，並於2月份註冊量反映出來。

兆禧苑按月買賣登記升逾1.6倍

回顧本月首16日二手住宅註冊量最多的4個居屋計算，屯門兆禧苑暫以8宗居首，較上月同期升約166.7%。將軍澳富康花園、沙田穗禾苑及天水圍天盛苑均錄4宗緊隨其後，當中富康花園與穗禾苑按月齊升1倍；反之天盛苑卻按月回落約33%。