過去數月本港寫字樓市場萎縮，仲量聯行公布最新《香港地產市場觀察》，報告指，經濟有不穩定因素，令整體甲級寫字樓市場去年12月錄得91,000方呎的負吸納量，為連續第五個月錄得負吸納量，其中中環寫字樓市場上月則錄得16,100方呎的負吸納量，新租賃成交宗數則按月減少31%。

然而，部分企業仍然趁機擴充，例如數碼廣告公司The Trade Desk將由灣仔遷往銅鑼灣，承租希慎廣場兩層樓面，涉及面積約28,900方呎，作擴充之用。該行又指，寫字樓市場已趨向由租客主導，由於傳統商業區空置率持續上升，整體甲級寫字樓租金上月按月下跌0.4%，中環寫字樓租金上月下跌0.3%，空置率則升至3.6%，為2015年2月以來的新高。

寫字樓投資市場方面，仲量聯行大中華及香港研究部主管黃志輝表示，由於大部分業主均無意降價以遷就投資者較低的估價，令寫字樓投資市場持續淡靜，初步數據顯示，去年寫字樓買賣成交總額按年下跌56%至336億元。

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