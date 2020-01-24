武漢肺炎有擴散跡象，全城關注疫情最新情況。美聯工商舖認為，工商舖三板塊之中，今次疫情對舖市的影響最大，預計旅客及本地居民的消費信心將受影響，不過由於香港有2003年SARS的抗疫經驗，所以相信對舖市的實際影響或不及SARS，故維持早前核心區商舖租售價今年全年挫10%至15%的預測。

美聯旺舖董事盧展豪表示，今次武漢肺炎對舖市的影響最大，主要是由於疫情將削弱市民的消費信心，而且會進一步降低內地人的訪港意欲，飲食及零售商戶生意料繼續受到拖累，令本來低迷的舖市雪上加霜，尤以對旅客常到的核心區影響較大，預期業主及買家普遍對後市持觀望態度，短期內或令舖市成交量維持低位。

盧展豪又表示，自2003年SARS後，香港人防疫意識提高，而且今次的病毒源頭來自離香港較遠的湖北省，再加上疫情規模暫時不大，相信實際對舖市的影響有限，故維持早前的預測，即核心區租售價今年全年跌10%至15%，而非核心區租售價將回落5%以內。

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