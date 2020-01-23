雖然樓市成交轉活，但卻有大額蝕讓個案，土地註冊處資料顯示，由內地客持有的西半山天匯高層B室複式戶，本月初連兩個車位以2.95億元易手，以單位實用4664方呎計，實呎63250元。資料顯示，原業主徐建軍（Xu Jian Jun），於2015年以近3.92億元一手購入，再以每個車位343.57萬元購入兩個車位，即單位連兩個車位購入價高達3.988億元，持貨四年帳面勁蝕1.038億元，據成交紀錄冊資料，發展商當年為買家提供8.5%現金回贈，涉約3331萬元，若連同厘印及佣金在內，料實蝕約9260萬元，為近年罕見的巨額蝕讓個案，實際蝕幅約23％。

而新買家則以蘇長榮（So Cheung Wing) 作登記，與全國政協委員名字相同，料為同一人。而事實上，據公司註冊處資料，全國政協委員蘇長榮報住地址，正正就是今次單位對上一層的頂層B室複式天池屋，實用面積4971方呎，5房4套連，連1720方呎天台及私人泳池，並連3個車位，由蘇長榮於2017年以5.21955億元購入，實呎10.5萬元，當時創全港以至亞洲分層呎價最貴紀錄。

土地註冊處資料顯示，買家在交易中需付樓價15％，即4425萬元厘印費，意味買家並非以首置身份入市。

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