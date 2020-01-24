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【新年新撻訂】逸璟．龍灣再新增兩撻大訂 共殺訂135萬

文章日期：2020年1月22日 15:51
內房中冶（1618）在香港首個獨資住宅發展項目、位於青山公路青龍頭的逸璟．龍灣，連續第二日錄得撻大訂個案，據成交紀錄冊顯示，新錄得2宗撻大訂個案，為2座10樓實用429方呎C室、1座5樓實用522方呎G室，原於去年3、5月，分別以632.4萬和718.9萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，但新近取消交易，估計遭沒收10%訂金各涉逾63萬和71萬元，合共遭殺訂逾135萬元。
 
逸璟．龍灣自2018年底開售至今，累積沽近80伙，但同時累積錄得9宗撻大訂個案，比例11%。
 

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