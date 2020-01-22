昨天出席了沙田及馬鞍山區龍頭代理行世紀21奇豐成立30年的周年晚宴，這間代理行的老闆李峻銘一向拼勁和創意十足，昨晚便在主家席推介曾藏於克羅亞地海底的紅酒，酒樽鋪佈貝殼，果然風味獨特。

李峻銘在台上演講，說他近期買了一台電動車Tesla的Model 3型號，應是最後一批在美國生產的Model 3，原因是Tesla已成功在中國設廠，大大解決了其產能問題，以至股價由3個月前只是二百多美元，現已升至約五百美元。

李氏說，以上故事反映，不畏困難，解決問題是一間公司能賺大錢的原因所在，而他的世紀21奇豐，也由原來只專注二手變成打入一手巿場，一手生意額已佔公司的三至五成，而Tesla因能成功在中國設廠而殺出重圍，亦反映中國經濟潛力的巨大，所以自己的公司未來也要積極開拓內地如大灣區以至海外的物業巿場。

筆者一直指出，如魚塘沒魚，便要轉塘而不是守株待兔的坐以待幣，就如香港現時大多數代理的經營環境不好，以至上巿的代理行股價也由高位跌了七成以上，但筆者昨日看到國際物業顧問高力的美國股價(美國上巿編號 : CIGI)，自2009年至今升了接近9倍兼快再創新高，可見香港代理難做，不如放眼世界，自有新天地！

陸振球

明報投資及地產版主編