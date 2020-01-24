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THE RICHMOND首推30伙 消息指近沽清

文章日期：2020年1月21日 21:39
恒地營業(二)部總經理韓家輝(右)，旁為副總經理李菲茹。

今晚推售首輪30伙，由恒地（0012）營業(二)部負責銷售的西半山羅便臣道THE RICHMOND，市場消息指，整批單位即晚全數近沽清。

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