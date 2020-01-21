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【新年新撻訂】逸璟．龍灣撻大訂比例9% 新增一房取消交易
文章日期：2020年1月21日 17:54
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內房中冶
（1618）
在香港首個獨資住宅發展項目、位於青山公路青龍頭的逸璟．龍灣，據成交紀錄冊顯示，新錄得1宗撻大訂個案，為2座2樓C室，屬實用面積429方呎1房戶，原於去年3月以593.3萬售出，買家其後亦有簽署正式買賣合約，但新近取消交易，估計遭沒收10%訂金涉59萬元。可留意的是，逸璟．龍灣自2018年底開售至今，累積沽近80伙，但同時累積錄得7宗撻大訂個案，比例近9%。
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