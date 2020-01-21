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【豪宅成交】富豪．山峯單日兩成交 吸金7360萬

文章日期：2020年1月21日 17:24
新春將至，一手豪宅繼續錄得成交。
 
百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪．山峯，最新以招標形式售出兩伙4房單位，共涉金額7,360 萬元，而項目本月累計錄得4宗成交；是次售出單位為8座7樓A室、B室，同屬4房2套間隔，由同一組買家購入，A室實用面積1623方呎，以3660萬元連車位成交，實呎22,551元；B室實用面積1,625方呎，以3700萬元連車位成交，實呎22,769元。發展商未有回應買家是否需要繳付辣稅。
 
富豪．山峯去年開售至今累售19伙，合共套現11.3 億元。

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