踏入2020年，地產代理監管局（下稱地監局）發表最新統計指，局方去年接獲整體投訴個案為299宗，較2018年下降2%，當中涉及違規廣告有56宗，較2018年大增36宗或1.8倍，主要與局方於2018年底發出物業廣告的新執業通告有關。不過，地監局主席梁永祥表示，去年整體投訴雖然錄得按年跌幅，惟與一手住宅物業有關的投訴個案卻由2018年錄得47宗，增加至2019年的63宗，按年增幅34%，投訴類別以提供不準確資料及未取得發展商批處發出廣告為主，而局方目前已處理當中48宗個案，即約76%

另外，地監局去年在一手樓盤銷售處進行了875次巡查，認為秩序有顯著改善，局方將繼續進行教育工作。

地監局表示，接獲的主要投訴，包括不妥善處理臨時買賣合約、未有與客戶訂立或解釋地產代理協議、提供不準確或具誤導性的物業資料等。另2019年地監局對258名持牌人採取行動或作出處分，並撤銷55個牌照及暫時吊銷18個牌照；另有116個及147個持牌人分別被罰款和處以訓誡。

地監局行政總裁韓婉萍指，去年接獲有關境外物業的投訴僅6宗，按年減少六成，相關投訴的境外物業，分別位於英國、泰國、馬來西亞及中國內地，主要牽涉無牌從事地產代理工作。

與此同時，去年報考地產代理資格考試、以及營業員資格考試的人數，分別有5146人及5782人，按年分別減少2.7%及12%。地監局計劃對合資格的個人牌照持有人提供一筆過500元資助，梁永祥表示此舉並非解困，而是給予業界人士提供資助以提升專業。

記者：張允亭

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