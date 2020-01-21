去年第四季反修例風波仍處於嚴峻期，本港寫字樓租金續受影響。第一太平戴維斯公布最新寫字樓租賃市場報告指出，本港所有地區的寫字樓租金，在2019年第四季均錄得負增長，整體租金按季下跌1.5%，幅度較第三季的1.0%輕微擴大，當中以灣仔及銅鑼灣錄得最大租金跌幅，按季下跌2.5%；其次是中環、跌1.7%；而尖沙嘴跌1.6%。

報告續指，共用辦公營運商過去數月有所整合，部分營運商打算棄租，推高部分區域的空置率；以內地共用辦公品牌氪空間為例，營運商已棄租銅鑼灣時代廣場，並已完全撤出香港市場。

另社會局勢持續動盪，加上中美貿易關係持續緊張，預期寫字樓租金在2020年將全面下跌， 其中核心區租金預計下跌5%至10%，非核心區甲級寫字樓租金預計下跌10%至15%。 第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民稱，如果股市和IPO市場保持健康，中環的租金應該受到的影響較小。

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