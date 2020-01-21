騰訊（0700）主席馬化騰連日大手減持近20億元股票，適逢武漢肺淡疫症擴散和港股調整，騰訊今日裂口低開並跌穿上升通道，連帶其對手阿里巴巴（9988）也要考驗上升軌，令筆者想起朋友基金經理黃國英日前在一公開節目遭台下觀眾問買香港的阿里股票還是買美國上巿的阿里好，黃國英認為此一問題反映該觀眾只顧及細眉細眼的分別，容易錯失賺大錢的機會。

筆者認為，除了股息稅、佣金和操作時間不同，對香港投資而言，在香港買阿里，要一手一手的買，以現時阿里股價約216元計，一手要100股，即最低入場費要約21,600元，而美股卻可一股一股的買，現時阿里美國股價約為227美元，即約1770港元便可入巿買一股，對年輕人而言較容易入巿，前題當然要先開個美股戶口，但據筆者接觸的不少讀者，卻嫌開美股戶口很麻煩，白白錯失不少投資機會。

這又令人聯想起不少年青人說沒首期買樓，令人生沒希望，其實只要有分析能力，沒首期買樓，也可以買地產股，包括香港的地產股或內股房，又或是房託，再不然可買股神巴菲特也持有的美國房託Store Capital，選擇多的是，正如黃國英常說，沒有生不逢事，只有技不如人！

陸振球

明報投資及地產版主編