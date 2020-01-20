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【大派利是】恒地四新盤新增春節回贈 最高18.8萬
文章日期：2020年1月20日 20:57
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加多利軒現樓示範單位。
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鼠年將至，恒地
（0012）
營業二部負責銷售的4個新盤，包括天后維峯·浚匯、粉嶺高爾夫‧御苑、何文田加多利軒、鴨脷洲倚南，新增新春利是優惠，於本月24日(年三十)至2月16日(正月廿三)，購買項目指定單位，可獲現金回贈，金額介乎4.8萬至18.8萬元不等。
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