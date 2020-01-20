【工商舖】利嘉閣黃應年料春節後工商舖現小陽春
文章日期：2020年1月20日 15:50
受社會運動持續影響，各行各業經營環境困難，整體經濟下滑，利嘉閣董事黃應年回顧去年工商舖市場時表示，去年市道由盛轉衰，全年僅錄4636宗工商舖物業買賣登記，按年急挫五成，惟「最壞的時間已經過去」，展望今年，預料工商舖全線將會谷底反彈，整體買賣登記宗數將回升51%至7000宗水平，農曆年後或現小陽春。
回顧2019年，工廈、商廈及店舖表現全線下跌。工廈方面，買賣登記錄2608宗，按年跌53%，涉及金額達295億元，亦按年跌35%，並屬近19年新低；商廈方面，買賣登記僅錄930宗，史上首次跌穿1000宗大關，按年急跌53%，惟涉及金額約335億元，按年跌54%，並創近十年新低；店舖方面，買賣錄1098宗，按年跌32%，涉及407億元。
展望2020年，黃應年認為，隨着外圍因素明朗、本地社會氣氛緩和，工商舖將會踏出寒冬，交投好轉。他解釋指，早前淡市的購買力積聚多時，加上受惠活化工廈措施，今年將有不少一手商廈開盤，故商廈物業登記量今年有機會大幅反彈，相信隨着市道回暖，投資者信心回復，農曆新年後將出現小陽春，預料今年全年工商鋪整體買賣登記將增加至7000宗，涉及金額亦按年增加26%至1310億元水平。另外，集團亦會按市道好轉，增聘兩成人手以應付需求。
利嘉閣預料，今年工廈造價走勢全年將有8%至10%升幅、商廈有約10%升幅，而民生商舖亦有約10%升幅，惟核心商舖則會先跌後持平。
記者：張允亭
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