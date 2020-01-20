Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【成交活躍】世宙本月錄8成交 兩房呎價1.5萬
文章日期：2020年1月20日 14:15
Share
prev
next
元朗二手成交不俗，當中世宙1月迄今錄得8宗成交。中原分行經理陳彥榮表示，世宙5座低層D室，屬實用面積426方呎兩房間隔，去年中放盤開價700萬元，新近減價55萬元或約8%後，以645萬元售出，實呎15141元；原業主2015年12月以515.2萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利129.8萬元或25%。
相關新聞
【新盤反應】WEST PARK首輪賣13伙 十組準買家到場
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
【送豬迎鼠】泓碧推43萬傢俬優惠吸客
浪澄灣兩房980萬售 10個月首跌穿千萬關
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款