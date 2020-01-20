元朗二手成交不俗，當中世宙1月迄今錄得8宗成交。中原分行經理陳彥榮表示，世宙5座低層D室，屬實用面積426方呎兩房間隔，去年中放盤開價700萬元，新近減價55萬元或約8%後，以645萬元售出，實呎15141元；原業主2015年12月以515.2萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利129.8萬元或25%。