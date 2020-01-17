發展商積極改劃土地，恒地（0012）就已出售的元朗和生圍項目，向城規會提交修訂方案，申請維持以地積比率0.4倍，當中增加項目內的綠化設施及休憩用地，同時減少洋房數目，由2015年獲批建的400幢洋房，減少33%至268幢洋房，而總樓面面積維持約89.3萬方呎。

內設8房雙套房巨無霸洋房

城規會文件顯示，地皮面積223.25萬方呎，當中包括濕地51.02萬方呎，恒地申請以0.4倍地積比率發展，並作4期發展，擬建268幢2至3層高洋房，平均面積3332方呎，其中位於項目正中央的一間洋房面積，以8房雙套房及工人套房設計，附設大花園、私人泳池及流水裝飾等。申請人指，修訂主要是涉及住宅佈局，並不影響過去批准的發展密度及濕地修復區。

城規會文件顯示，該洋房面積逾20萬方呎，而本港最大面積洋房為第一集團的南區淺水灣72號洋房，面積18270方呎，預計和生圍的洋房將為全港最大的洋房。

恒地去年7月逾47億售出地皮

資料顯示，恒地就上述地皮於去年7月簽訂一項協議，以47.05億元售出有關地皮，以涉及土地面積242萬方呎，相關交易將於今年1月完，若以2015年獲城規會通過可興建400幢洋房，以及3幢會所，總樓面面積89.3萬方呎計，每方呎樓面地價約5270元。