本港經濟和樓市前景未明朗，中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，本周四大整體指數齊告下跌，是近7周第4次出現，兼同樣齊屬43周、即近11個月新低紀錄，顯示樓價調整持續，而今周CCL最新錄175.88點，按周跌0.62%，相信樓價調整尚未完成，今年上半年有機會迫近上次調整最低位約170點水平，現時仍相差約3.5%。

另反映大型屋苑走勢的CCL Mass報177.83點，按周跌0.44%；CCL(中小型單位)報176.01點，按周跌0.72%；CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連跌2周，分別累跌1.27%、1.20%及1.49%。

至於CCL(大型單位)報175.18點，按周跌0.14%，連續4周企穩175點水平，中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，走勢有回穩跡象。

四大分區方面，港島CCL Mass報181.92點，按周跌1.93%，連跌2周共3.51%。

近10周即約2個半月樓價反覆回軟，跌勢先由新界兩區開始，繼而蔓延至九龍，今周再由九龍蔓延至港島；九龍CCL Mass錄173.72點，按周升0.90%，連升2周共0.92%，走勢有回穩跡象。另新界東CCL Mass錄188.05點，按周跌0.51%；新界西CCL Mass錄161.44點，按周跌0.59%；新界東、西兩區樓價同樣連跌兩周，分別累跌0.93%及1.70%，樓價有機會出現第二輪跌勢。