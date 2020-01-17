新一年多個發展商陸續公布銷售部署，英皇國際（0163）今年將連推四新盤涉及179伙，當中以夥拍世茂房地產（0823）許榮茂及明發（0846）合作發展的的壽臣山洋房項目，最受市場矚目；英皇集團執行董事楊政龍表示，樓盤設15座洋房，實用約3700至11000方呎，另屯門大欖項目設8座洋房，實用約3200至4800方呎。上述兩個項目會在下半年發售。

中小型住宅方面，堅尼地城爹核士街、中環摩羅廟街項目，則預計在第二季發售，前者提供57伙、後者99伙，同為開放式到兩房間隔。

商業項目方面，英皇國際執行董事張炳強稱，觀塘鴻圖道新傳媒集團中心，申請放寬地積比率，計劃重建成29層高新式工廈，涉14.4萬方呎樓面。另屯門新安街13及15號會合併發展，並申請放寬地積比，計劃打造成22層高現代化工廈，涉22.8萬方呎樓面，料2024至2025年落成。張補充，過去半個月樓市交投令人鼓舞，料今年樓價會在10％以內上落。

此外，近月舖位市道備受社會事件影響，英皇旗下在核心區擁有多個舖位；楊政龍表示，集團旗下商舖出租率超過九成，未接獲退租，集團亦有與租戶緊密聯繫，約滿的租金會有所調整，而租約未滿的會視乎情況，有一個月到半年短暫紓緩措施。另英皇旗下寫字樓出租率超過95％，而張炳強估計，今年整體寫字樓租金會整體向下。

記者:林尚民

其他報道：

【巔價再現】瓏門「天池屋」3500萬沽 實呎近3萬貴絕新界西北分層

【全速清貨】新地將軍澳三盤9伙特色戶及洋房 下周一招標

【新年新撻訂】維港頌新增兩伙撻大訂 長實殺訂1671萬

【止賺離場】將中兩房698萬易手 低市價4%

【東九新發展】遠展啟德商業地申放寬高限 涉樓面34萬呎

【上車樂園】第一城本月暫16成交 超上月全月45%