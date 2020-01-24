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【止賺離場】將中兩房698萬易手 低市價4%
文章日期：2020年1月17日 14:39
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將軍澳二手市場錄得個別低市價成交，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳中10座中層實用384方呎E室，屬2房間隔，原業主去年11月放盤叫價750萬元，累減52萬元或7%後，以698萬元售出、實呎18177元，相關成交價比屋苑同類單位市價730萬元低約4%。原業主2010年中以269萬元購入單位，持貨9年半，帳面賺429萬元或約1.6倍。
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