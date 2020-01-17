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【東九新發展】遠展啟德商業地申放寬高限 涉樓面34萬呎

文章日期：2020年1月17日 14:22
遠展（0035）於去年8月爆冷以逾24億元、每方呎樓面地價7100元投得的啟德承啟道鄰近啟德體育園商業地，新近向城規規會申請放寬高限，作綜合酒店、辦公室及商業發展，涉及樓面34.44萬方呎。
 
城規會文件顯示，遠展擬以地積比率2.838倍作發展，計劃興建2幢物業，1幢為不多於16層高的酒店，提供不多於440個酒店房間，涉及樓面17.22萬方呎；另一幢亦不多於16層高商廈，涉及樓面約17.22萬方呎。
 
記者：甘潔瑩

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