城規會文件顯示，遠展擬以地積比率2.838倍作發展，計劃興建2幢物業，1幢為不多於16層高的酒店，提供不多於440個酒店房間，涉及樓面17.22萬方呎；另一幢亦不多於16層高商廈，涉及樓面約17.22萬方呎。

記者：甘潔瑩