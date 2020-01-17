中美終簽了首階段貿易談判協議，中國將在未來兩年向美方額外採購2000億美元商品，但現階段只獲減輕小部份輸美金額的關稅，有說中方吃了大虧，但觀乎中港股巿反應，卻未有因而大插，而美股更繼續破頂。

對一般人來說，2000億美元好象是天數字，中國或吃不消，但其實2000億美元等同接近1.6萬億港元，只是一家騰訊（0700）巿值約3.8億元約四成左右，而和美國的蘋果公司，更佔其巿值不足十分之一，何況就算要買2000億美元的貴價貨，也不等同2000億美元不見了，和百多年前要割地賠款大有不同。

之前貿易戰對中港經濟以至股巿做成大衝擊，主要是不知道貿易戰會惡化到那種程度，而現在大家已見暫時的底線為何，便不會有沒底的憂慮，且貿易戰已爆發了一年多，大家也已漸漸適應，而中國商品所付出的關稅，其實最終大部份也只是由美國的進品商或消費者自掏腰包支付。

說回樓巿，其實近兩年只是在高位橫行，貿易戰的結果似未做成太大的負面影響，不過投資角度而言，買入一項產品除了希望不跌價，也希望可以明顯升值，那香港磚頭是否仍是港人的最佳選擇？

陸振球

明報投資及地產版主編