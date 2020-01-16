屋宇署公布，該署於去年11月共批出21份建築圖則，包括5項住宅及商住發展、五項商業發展等，其中太古地產（1972）灣仔皇后大道東46至56號寶華大廈、蘭杜街1至11號，及晏頓街2至12號，獲批建1幢28層高(在4層地庫之上)的商廈，涉及21.46萬萬呎樓面；盈信控股（0015）及安保工程控股（1627）持有的觀塘勵業街7號，則獲批1座23層高(在3層地庫之上)商廈，涉及13.25萬方呎樓面；物業投資者王祖安等於2018年以約21億元購入上環皇后大道中299號299QRC，亦獲批重建成1座26層高寫字樓，可建樓面約9.42萬方呎。

住宅項目方面，資深投資者「舖王」鄧成波家族持有的九龍城衙前塱道3至13號，獲批建1座26層(在兩層地庫之上)高商住物業，住宅樓面4.9萬方呎，非住宅涉1.28萬方呎樓面；「香港鞋王」兼資深投資者鄺海鑾或相關人士持有的九龍塘森麻實道5至7號，獲批建1座3層高住宅，可建樓面約10445方呎。

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