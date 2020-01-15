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【鼠年將至】V Walk獨家換領蘇飛利是封揮春
文章日期：2020年1月15日 22:01
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農曆新年將至，各商場有不同的活動迎接佳節。新地
（0016）
旗下南昌站V Walk，邀請了本地人氣插畫師林皮設計的Flying Sofye蘇飛，打造「V Walk x Flying Sofye新歲賀年遊」，場內特設10大賀年遊戲及人氣打卡點。另外，V Walk亦推出多項購物優惠，包括每日派發購物現金券及換領蘇飛利是封及揮春。另外，The Point by SHKP會員憑1,800積分，即有機會換領V Walk x蘇飛利是封，以及V Walk購物現金券20元1張。
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