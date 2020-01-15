世邦魏理仕發表年度《香港商業房地產2020年市場展望》，指環球經濟局勢波動和本地社會衝突影響本港經濟，去年第3季更進入十年來首見的技術性衰退。儘管香港商業房地產於全年的租賃及投資總量均錄得下滑，但個別行業和區域需求依然強勁，加上未見明顯資金流失，反映市場信心並未動搖。

不過，該行香港顧問及交易服務商舖部資深董事溫運强指，香港零售市場受到去年下半年反修例風波衝擊，有租戶對市場信心較弱，決定縮小營運規模或關閉部分商店。在4個核心購物區，包括中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角，街舖空置率由2018年底的4.1%上升至2019年底的6.6%。

他又指，由於街舖業主較願意為受影響的零售商提供即時的租金折扣，對比商場業主可能僅限於提供管理費用減免和按比例租金寬免，4個核心購物區的街舖租金去年下半年按年跌19%，全年則下跌至19.2%。商場租金的跌幅較少，去年下半年按年跌4.4%，全年亦錄4.4%跌幅。他預計，由於香港的社會局勢前景仍未明朗，加上其他外圍經濟和地緣政治因素不確定性增加，核心區平均租金調整幅度約15%至20%不等。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓執行董事駱應銘則指，中環核心區商廈面對下行壓力最大，而港島東租金將續受惠於低空置率及租戶的搬遷需求而受到支持。他預計，甲級寫字樓租金預期今年全年將下跌5%至10%，而價格則有機會下調至10%至15%。

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，環球經濟波動和本地社會衝突影響，香港經濟去年第三季進入十年來首見的技術性衰退。今年由於環球局勢持續波動，例如各地大選、中美貿易戰、英國脫歐和本地社會衝突，預料香港經濟仍然不明朗。

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