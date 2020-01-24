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【價錢回落】藍澄灣三房減價逾一成後788萬沽 一個月賣平11%
文章日期：2020年1月15日 15:16
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青衣二手交投氣氛仍然偏靜，部份業主接受現實，增加議價幅度。
中原市務經理葉健聰表示，藍澄灣新近錄得1座中層E室易手，屬實用面積690方呎3房連套房間隔，原業主去年11月放盤叫價880萬元，最終減價逾一成後，以788萬元售出，實呎11420元；成交價若對比上一宗3座同類高層E室(實用同為690方呎)，上月成交價890萬元，意味上述新成交價較上月低102萬元或11%。不過，原業主早於2007年4月以264.5萬元購入單位，持貨約13年，帳面仍獲利523.5萬元或近2倍。
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