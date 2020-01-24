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【二手成交】買家沒睇樓 638萬購嘉悅一房
文章日期：2020年1月15日 14:25
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將軍澳嘉悅1月至今累錄約2宗二手成交。利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，嘉悅新近錄得1座中層C室成交，單位屬實用面積372方呎、一房連開放式廚房間隔，買家在無睇樓情況下斥638萬元購入，折合實呎17,151元。原業主2015年4月，以約479.8萬元購入物業，持貨約5年，帳面獲利約158.2萬元或33%。
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