昨天周大福（1929）表示計劃關閉香港的15間分店，隨即有網站的網友表示要慶祝攬炒成功，也見到有朋友在網上回應，指周大福在內地隨時一兩日開的新分行已超過香港要關閉店舖的數目，所謂攬炒，只是攬炒了打工仔，對有關財團動不了分毫。

筆者昨天看一看了周大福的股價，近兩個月急升，已高過去年6月開始反修例前的水平，而相對下香港經濟轉差，政府昨天也公布了10項的新民生措施，有說大部份只惠及長者或基層，但卻似忽略了年青人，朋友說要年青人要攬炒，卻又要政府幫助，似乎有點矛盾。

有關的新民生措施，包括了對輪候公屋戶的現金補貼和會研究劏房租管，前者會否出現政府的現金補貼一出，反成了劏房業主加租的理據？至於研究劏房租管，則一來需時，二來會否又變成減少了劏房供應，在政府未能大增公屋前，令基層更難找到合適的住屋？

日前新地郭基煇提出政府研究減少每日來港的單程證名額，網上評論說可有助減低房屋需求，特首林鄭則指不在考慮之列，並提到香港有三分之一婚姻屬跨境婚姻，筆者想知道，有關婚姻最終會令到多了內地人來香港，還是多了港人到內地？

陸振球

明報投資及地產版主編