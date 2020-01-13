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【插旗香港】佳兆業：35億奪青山灣地皮合理
文章日期：2020年1月13日 19:50
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是次以35億元投得青山灣地皮的內房佳兆業
（1638）
，屬首次獨資發展香港住宅；佳兆業傳媒及投資者關係部總監蔡晉回應本報查詢指，項目的規劃及投資額仍未落實，但認為今次中標價合理，具有競爭力。
上述青山灣住宅地項目上周五截標，當時共接獲16份標書，除佳兆業外，新地
（0016）
、長實
（1113）
、會德豐
（0020）
、信置
（0083）
、恒地
（0012）
、嘉里
（0083）
、嘉華
（0173）
、永泰
（0369）
、遠展
（0035）
、佳明
（1271）
、建灝、華懋、盈信
（0015）
、路勁
（1098）
等均有入標。
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