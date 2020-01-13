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【插旗香港】佳兆業：35億奪青山灣地皮合理

文章日期：2020年1月13日 19:50
是次以35億元投得青山灣地皮的內房佳兆業（1638），屬首次獨資發展香港住宅；佳兆業傳媒及投資者關係部總監蔡晉回應本報查詢指，項目的規劃及投資額仍未落實，但認為今次中標價合理，具有競爭力。
 
上述青山灣住宅地項目上周五截標，當時共接獲16份標書，除佳兆業外，新地（0016）、長實（1113）、會德豐（0020）、信置（0083）、恒地（0012）、嘉里（0083）、嘉華（0173）、永泰（0369）、遠展（0035）、佳明（1271）、建灝、華懋、盈信（0015）、路勁（1098）等均有入標。

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