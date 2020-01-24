租賃淡季下，二手私宅租金持續下調。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，去年12月份私宅實用呎租錄35.2元，按月跌2.1%。聖誕長假期為傳統租賃淡季，以致12月份租金跌幅擴大，暫為是次調整期最大。12月份租金跌穿上一次調整的低位 35.6元，重返2017年7月份水平，為29個月新低。農曆新年同樣為租賃市場淡季，相信租金持續將會持續。

據中原地產新簽租約統計，12月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用呎租錄35.2元，去年8月租金進入調整階段，由37.9元連跌5個月共7.0%。上一次租金調整，是2018年9月開始。當時租金連跌6個月，由37.8元的高位連跌至最低35.6元 (2019年2月份)，累計跌幅為6.2%。兩次租金調整，高位同樣約37.9元，但今次租金已跌穿上次低位35.6元，顯示今次租金調整幅度較大。

按年計，去年全年租金跌2.1%，是繼2015年後再次錄得跌幅，當年租金跌3.3%。租金最新錄35.2元，是繼2016年33.3元後，創下3年新低。十大屋苑方面，去年全年只有黃埔花園及嘉湖山莊錄得升幅，分別按年升2.1%及0.9%。康怡花園跌0.3%、太古城跌0.7%、海怡半島跌1.0%、美孚新邨跌1.7%、麗港城跌2.7%、沙田第一城跌2.9%、匯景花園跌3.1%及杏花邨跌3.9%。

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